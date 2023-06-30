范瑋琪（范范）將在9月舉辦演唱會，這是她失言風波後，第一場大型演出，不過門票5月底開賣至今仍未售罄，加上近來受到老公陳建州（黑人）被指控性騷影響，不少人揚言退票抵制，後續售票狀況仍有很大未知數，但外界都認為，演唱會應該還是會照常舉行。

范瑋琪9月8日將在臺北流行音樂中心表演廳舉辦演唱會，目前僅有最便宜的1280元票價完售，其餘票價皆有位置，不過根據北流座位數4500人來看，已售出8成，但因為近來的風波，後續會不會有退票情況仍有待觀察。

不少網友也揚言退票抵制，還要范瑋琪取消演唱會，不過根據北流官網的場租項目費用表，1天場租總金額粗估約百萬元，若取消除了要負擔全部或一定比例的場租費用外，還有其他退票行政作業費、贊助商等其他相關費用，因此外界認為她仍會照常開唱。

黑人接連被大牙和郭源元指控性騷，范瑋琪也發聲力挺丈夫，相信他是正直的人，並強調黑人滴酒不沾，在她懷孕時只出門5次，未料遭網友一一挖出證據打臉，重創形象。

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