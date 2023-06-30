許多人三餐都靠外食解決，但外食餐點常有高油、高鹽、高糖及各種添加物，長期食用容易造成營養不均衡，且易攝取過多脂肪及碳水化合物，對健康造成影響。「新北健康三寶」之一的綠竹筍富含膳食纖維，對減重、便祕很有幫助，也含有鉀離子和礦物質鎂，對血壓調控和心血管有益，是外食族補充營養的好選擇。目前綠竹筍正是產季，筍農吳國池提供挑筍4字訣「白、彎、短、肥」，只要簡單料理，就能享用健康又美味的綠竹筍。

五股筍農吳國池經驗超過40年，人稱「綠竹筍博士」，他表示，挑選好的綠竹筍有4字訣「白、彎、短、肥」，筍底色白表示當日鮮採、外形略彎似牛角、筍身要短胖肥大、筍殼光滑略帶金黃色，是優質筍的保證。

五股區農會總幹事姚舜仁指出，綠竹筍最好的料理方式就是「不料理」，把綠竹筍洗淨後直接以冷水煮，待水滾後轉小火續煮40分鐘關火，期間不要開蓋，變涼後取出放進冰箱，便能享用原汁原味的綠竹筍，沾醬或原味都好吃。

綠竹筍富含膳食纖維及維生素B1、B2、B6、C、鉀離子和少量鈣、鎂、磷。因低熱量、高纖維，可提升飽足感並有助腸胃蠕動，適合減重、便祕的人食用；此外，因為鉀離子和鎂對血壓調控和心血管都有好處，所以高血壓和心血管疾病患者也很適合。

新北市農業局表示，「新北健康三寶」綠竹筍、甘藷及山藥，都有「低熱量、低膽固醇、高纖維」的特性，每年6到9月是綠竹筍的產季，為了方便外食族，農業局也與多家餐飲業者合作，包括「台北遠東香格里拉館外餐廳-望月樓」、「JR東日本大飯店 台北」及「饗賓餐旅集團-饗食天堂、果然匯蔬食宴、真珠台灣佳味」等，開發粵菜、日式、台式及蔬食等創意筍餐，推出綠竹筍期間限定料理組合，跨至台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地，全台共與24家合作餐廳，讓外縣市的民眾也能品嚐新北最當季的綠竹筍。