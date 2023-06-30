不少人常會擔心水果糖分太高，吃多恐增加罹患糖尿病風險。對此，腎臟科醫師王介立分享一篇去（2022）年發表的研究，指稱原型水果攝取量越大，得到糖尿病的風險則越低；且研究圖表顯示，即便每天吃到500克，即約5份的量，仍可觀察到此趨勢。除此，該研究也發現，一週有7天吃水果者，相比每週只有1天吃水果的人，罹患糖尿病風險降低了49％。不過，該研究數值限定於健康成人，對糖尿病前期族群則不顯著。

醫師王介立在臉書專頁發文，提到一篇去年刊登在《歐洲營養學雜誌》（European Journal of Nutrition）的中國大陸研究，欲探討原型水果攝入量與發生糖尿病風險的關係，該研究針對7萬9992名40歲以上的受試者，且在一開始都沒得糖尿病，前瞻性地追蹤了中位數3.8年。

經過問卷調查及數值分析，研究人員發現，每天多吃100克的水果，罹患糖尿病的相對風險降低2.8％，而此風險的降低，對正常血糖耐受（NGT）族群最明顯，達統計顯著15.2％；但在糖尿病前期族群則是不顯著。

除此，每週攝取水果頻率，與罹患糖尿病的風險也存在關聯。該研究顯示，一週有7天吃水果者，相較每週只有1天吃水果者，罹患糖尿病的風險降低了49％。此數值結果一樣限定在健康成人，而非糖尿病前期者。王介立表示，該研究呈現的概念是，對健康且無糖尿病前期的中年人，多吃水果很可能可以預防糖尿病，但對糖尿病前期者，則可能沒有幫助。

王介立進一步闡述，血糖耐受正常族群，實際上不用害怕吃太多原型水果，照生活品質及個人喜好的想法去吃就好，但絕非果汁，也不是水果罐頭；而針對糖尿病前期族群，水果就是按照標準飲食指引的建議，而不是完全不吃。

根據每日飲食指南，對於一般健康人建議水果類每日攝取2～4份；對於糖尿病患者而言，每天水果類建議攝取不超過2份。