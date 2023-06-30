65歲陳姓農夫右腳血管腫脹浮出，如同彎曲蟒蛇爬上身，他近期因疼痛不已求診，但已發生靜脈栓塞，拖下去恐引發患肢缺血壞死。由於患者害怕傳統治療，心臟血管外科醫師採取無刀微創治療，免住院、無刀口，術後能立刻行走，讓陳翁再度輕鬆下田。

務農阿伯右腳靜脈曲張嚴重，以無刀微創治療後，恢復平整滑順。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

夏日炎炎，大家紛紛穿上短褲短裙，有些人腿上佈滿一條條青綠色、深紫色青筋血管，表面凹凸不平，宛如蚯蚓或蜘蛛網狀的血管，這是「靜脈曲張」現象，不只影響美觀，嚴重會出現下肢腫脹、痠痛，甚至是潰瘍，且靜脈曲張患者血栓機率更是一般人5倍之多。

陳翁多年來右腳靜脈曲張非常嚴重，紅青紫血絲血管腫脹浮出，因聽說治療靜脈曲張要全身麻醉，術後恢復期長，遲遲未就醫，最近因大腿發生靜脈栓塞，疼痛不已至光田綜合醫院就診。另84歲江姓阿嬤患有靜脈曲張多年，同樣不曾就醫，直到靜脈瘤破裂出血，甚至併發蜂窩性組織炎才求診。

光田醫院心臟血管外科楊智鈞主任指出，無刀微創是治療靜脈曲張的趨勢。（陳淑娥攝）

光田醫院心臟血管外科主任楊智鈞指出，靜脈曲張發生原因包括遺傳、年齡、性別、生活型態等因素，久站工作或女性懷孕等，長期腿部壓力大，血液在腿部靜脈裡回流不順，靜脈發生血管瓣膜閉鎖不全，血液便會淤積在下肢血管，甚至血液逆流，腿部開始腫脹、疼痛、搔癢、抽筋等症狀，慢慢造成血管管徑擴張變形；靜脈曲張絕非小病或皮膚病，嚴重恐致腿部潰爛，引發患肢缺血壞死。

楊智鈞指出，微創雷射手術僅需局部麻醉，無刀口，手術時間約40分鐘可完成，單次療程，不需住院，術後可馬上下床行走，術後陳翁已輕鬆再度下田，江嬤腿部則不再又腫又癢，兩人都很滿意。