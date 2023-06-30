國票金控指出，今年前五月稅後純益8億6,133萬元，EPS為0.25元，至5月底每股淨值11.14元。第二季升息步入尾聲，子公司伺機回補置換優質債券，兼顧資產品質與提升收益率，同時逐步調整授信結構，利差逐漸擴大，金融資產評價與處分利益的挹注下，前五月稅後純益較去年同期成長10.86％。

陳冠舟指出，票券主要獲利來源有三大支柱，包括為債券業務的養券利差、授信業務利差及資本市場，包括債券及股權商品的操作資本利得。但今年債券業務中的外幣債券因美元殖利曲線持續倒掛，不利養券收益；而台債方面養券收益與資本利得則是有所進帳，整體來說，債券收益較去年衰退。

但他強調，國票持有的台外幣債券投資組合，均為投資等級債券、信用質量佳，隨這波升息循環接近尾聲，外幣債券將苦盡甘來，已反映於外幣債券評價利益的回升，另，授信利差則是持續擴大，收益顯著增長，而資本市場的操作利得，不論債市及股權商品，對今年獲利均有明顯貢獻。

至於證券子公司基本與去年同期持平，陳冠舟指出，經紀業務收益為主要獲利來源，經紀業務市占率2.04％，其中，融資券業務市占率也較去年成長。在自營及承銷業務績效，較去年提升，新金業務近年來為國票證券獲利之主力。

另，國票創投也有所斬獲，主因疫情解封下，在個股投資成績亮眼，包括餐飲、航空等都有好表現，加上還有評價逐漸回升、伺機處分，挹注獲利成長。

法人也關注樂天銀行營運狀況。國票金表示，成立迄今樂天銀虧損約16億元，為三家純網銀最低，後續將積極深化樂天集團跟國票金控合作，相關融資搭配業務操作，目前正積極規劃中。

至於樂天銀開戶數相較其他兩家網銀落後，國票金強調，但就第一類帳戶開戶數來觀察，也就實動戶、真正有在來往的客戶，其實與其他兩家網銀差異不大。

至於近期金管會逐步開放純網銀相關業務，國票表示，樂天後續也將積極規劃試辦如房貸、企金等業務，可望讓資產規模快速成長，以韓國純網銀經驗來看，大約3至5年後都可損益兩平，後續可期待樂天銀朝損益兩平目標邁進。