業者指出，美國線運價跌深，迫使中聯航運等中小型航商因為無利可圖紛紛撤出，進入7月傳統旺季，目前雖然旺季還不旺，但聯盟船公司持續減班抽船，有助7月美國線每40呎櫃成功喊漲400美元，但能漲多久，仍需觀察。
相對來看，歐洲線、地中海線則是續跌，每20呎櫃運價下跌30美元、122美元。業界透露，運價相對高的地中海航線，吸引新船、大船持續投入，搶貨殺價拉低運價。
多家船公司、貨代貨業老實說，目前歐美市場實際貨量不多，支撐運價力道有限。
根據SCFI最新報價，上海到美西線每40呎櫃運價1,408美元，上漲235美元，漲幅20.03％；到美東每40呎櫃2,368美元，上漲307美元，漲幅14.9％。
上海到歐洲每20呎櫃運價763美元，下跌30美元，跌幅3.78%；到地中海線每20呎櫃1,466美元，下跌122美元，跌幅7.68％。
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