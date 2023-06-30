午後對流發展旺盛，氣象局針對19縣市發布豪、大雨特報，北北基地區雨勢特別猛烈，台北市頻繁出現閃電、打雷。有專家指出，台北盆地午後空中有大型對流胞，一度測出每分鐘有超過350次閃電，直說這場午後雷雨簡直是「驚心動魄」。

「驚心動魄的午後雷雨！」臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今（30）日下午發文表示，今天是高壓微弱的南風天，北部午後容易出現大雷雨，台北盆地也確實出現大型對流胞，14時40分到14時50分之間，一度測到每分鐘有超過350次閃電在台北盆地上空。而桃園、新北傍晚仍要提防大雷雨，「聽到雷聲請入室內」。

此外，《台灣颱風論壇｜天氣特急》也在今日16時許發文表示，強烈雷雨帶在大台北上空，小心強降雨、雷擊、積淹水，未來1小時請提高警覺。

氣象局資料顯示，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，可能出現較強陣風甚至伴隨冰雹，排水不良區域容易淹（積）水，並讓能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。而目前氣象局也針對花蓮縣發布大雷雨即時訊息，預估持續時間到18時00分。