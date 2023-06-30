中華棒協30日公布杭州亞運中華隊24人正選名單，中職5隊加起來共8人，其中以統一獅3人最多，統一獅總教練林岳平認為這是好事，雖然對戰力有影響，但球員能藉由國際賽去面對不同人生，教練團也會趁上半季打完後的這段時間討論出方案做佈局。

中華隊由11名投手、2名捕手、7名內野手及4名外野手組成，中職部分有味全龍林凱威、統一獅古林睿煬、林子豪、林安可、中信兄弟鄭浩均、富邦悍將戴培峰、申皓瑋、樂天桃猿林立；旅外好手9人、業餘甲組成棒7人。

獅隊率先取得首張季後賽門票，但在拚下半季甚至全年第一時會有約3周的時間有3位主力缺陣，林岳平正面看待：「我認為很好，雖然對我下半季那時候的戰力有些影響，但我認為是選手在另一個階段，面對不同人生、生涯，都是經歷，我們會盡快在上半季結束這段時間去找出備案。」

被問到先發投手古林睿煬缺陣的影響是否大於其他2位野手？林岳平說：「沒關係啦！下半季我們還是會用4洋投去輪值，林子崴可能就會比較吃重，也要看還能不能找到第4個本土投手，對球隊來說也是個契機。」

「餅總」坦言，第4號本土先發投手人選目前還看不出端倪，但以目前二軍來看，去年第三輪選進左投林詔恩可能會是觀察名單之一，「我們會在上半季打完這段時間，一二軍充分溝通、協調，往這個方向去做佈局。」加上集訓，中職球員大約會缺席3周時間，林岳平認為，這3周中可能需要4號本土投手頂住1、2周，可能須負擔1、2次輪值而已。