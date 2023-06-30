桃園永豐雲豹籃球隊與 AccuHit 愛酷智能科技近期推出令人熱血沸騰的「狂豹神射手」線上投籃積分戰，讓球迷們可在在雲豹 LINE 官方帳號上參與遊戲，更有機會贏得價值萬元的鋁合金行李箱。

雲豹在上季為強化社群連結，與愛酷聯手推出球隊 LINE 官方帳號，讓球迷可以獲得球隊第一手資訊與專屬好康，現又推出「狂豹神射手」活動，參與者每天有三次投籃遊戲機會，讓玩家們展現出自己的投籃技巧，分數將會進行積分排行，前十名有機會贏得精美萬元行李箱，讓球迷們大顯身手並有機會把豪華獎品帶回家的絕佳機會。

活動期間球迷們不但能享受投籃樂趣，還有機會天天抽 LINE POINTS以及獲得超值好禮，趕快在 LINE 搜尋「@t-leopards」專屬ID快速加入，參與「狂豹神射手」線上投籃積分戰，追求屬於你的勝利。

雲豹與愛酷智能科技合作，持續強化品牌社群連結，並為球迷帶來前所未有的互動體驗。雲豹從社群平台出發，運用MarTech結合線上線下渠道，打造新穎活動體驗，未來更將於主場賽事中透過科技持續創新，讓球迷體驗籃球與科技結合的全新觀賽感受。

愛酷智能科技是雲豹賽季贊助夥伴，也是國內成長最快速的MarTech（行銷科技）公司之一，目前已服務市場上超過 300 家中大型企業客戶，致力於運用MarTech實現數據整合，開創高效行銷新量能。雲豹與愛酷智能科技透過密切合作，打造結合數位行銷與創新科技的應用，包括「尋豹啟示」社群活動、「誰是單場得分王」主場賽事投票活動等，皆是期待加深球隊與球迷雙向互動體驗，為實體賽事及社群經營增添更多樂趣。