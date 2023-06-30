桃園市虎頭山是許多市民的登山健行勝地，近年來陸續爭取中央的資源，有感政府資源有限，國際扶輪社3502區引進民間資源，共同募資設置「虎頭山驛站」，今天正式揭牌，1樓為奉茶點、2樓可引進環教場所，提供登山健行的山友舒適的休憩環境。

虎頭山停機坪過去有人私設帳棚、堆放雜物，國際扶輪社3502區2023年度總監高志明對於登山環境有感，他表示，自己幾乎每天都會到虎頭山健行，疫情期間突然有改造環境的想法，獲得風管處全力支持後，在引進民間力量並與市府合作下，成功將停機坪改造成美輪美奐的驛站。虎頭山驛站於今天舉行揭牌儀式，副市長蘇俊賓也親自出席。

風管處長廖育儀表示，虎頭山是桃園近郊深受市民喜愛的熱門遊憩景點，登山健行的山友及單車騎士眾多，虎頭山驛站未來1樓將提供飲水與休憩座椅，2樓則評估作為虎頭山環境教育場所，讓民眾進一步認識虎頭山風景特定區。不僅如此，另也將與國際扶輪社合作，培養65位虎嶺生態導覽員，並領有風管處頒發的「虎嶺生態導覽合格證書」，今年暑期將成為虎頭山環境教育推廣活動的生力軍。

廖育儀另提及，風管處爭取交通部觀光局補助，推動「桃園虎頭山後山綠廊遊憩據點營造工程」，預計針對使用率較高的櫻花鐘廣場及逸仙園重新整建步道，並新設休憩坐椅、景觀活動廁所、休憩平台等設施，而停機坪也將新設監視設備及鑿井工程，預計今年8月底可完工，結合虎頭山驛站及6號廁所等設施，可大幅提升登山遊憩的品質。