國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（右）和基隆市長謝國樑（左）30日一起到和平島公園進行市政交流，聽取青年返鄉分享地創經驗，席間兩人以茶乾杯，展現好交情。（趙雙傑攝）

國民黨總統提名人侯友宜30日下午參訪基隆，與基隆市長謝國樑召「社福三好」MOU簽署記者會，由企業捐贈基隆市復康巴士，後參訪信義室內兒童樂園，以及參訪和平島討論青年創生議題。謝國樑表示，基隆和新北就像是兄弟，他上任就持續思考如何讓基隆升格直轄市，也希望侯友宜未來擔任總統可以協助。對此侯回應，非常認同謝的看法，一定會全力促成。

謝國樑與侯友宜30日在基隆市政府前廣場舉行新北基隆「社福三好」合作備忘錄簽署記者會。未來基隆及新北兩座城市，將在資源募集、無障礙交通量能及社福場地等議題，有更多資源共享及合作的機會。

新北市長侯友宜（右二）30日至基隆與市長謝國樑（中四）在基隆市政府前廣場舉行新北基隆「社福三好」合作備忘錄簽署，並接受智英科技股份有限公司董事長林宴臨（右三）捐贈之復康巴士。（徐佑昇攝）

謝國樑表示，基隆市升格議題是他上任最重視的議題，無論是新北併基隆、或是北北基合併等，都是可以考慮的方向。因為基隆地理位置緊鄰新北，又有許多通勤族群在新北或台北地區就業通學，均顯示基北北生活圈緊密依存，未來在區域合作上，應合併納入國土規劃考量選項，擴大區域發展的提升及資源的共享，希望未來的「侯總統」可以實際協助基隆升格直轄市。

謝國樑強調，像是近期在訪視信義及七堵等兩處兒童室內樂園時，都有遇到來自新莊及汐止的親子朋友一同遊憩，顯示在生活型態上，基隆及新北已密不可分。而透過兩市的合作，以及民間企業的共同襄助，能使社福資源獲得更好的挹注。

侯友宜參訪基隆，謝國樑：希望「侯總統」助升格直轄市。

基隆市長謝國樑表示基隆緊鄰新北，兩城市就像兄弟，也希望未來的「侯總統」能全力協助基隆市升格直轄市，無論是併入新北、或北北基合併，都是可以討論的方向。（徐佑昇攝）

謝認為，基隆在社會福利方面，仍有許多待提升的地方，如基隆的復康巴士，在需求及供給部分就呈現極大的落差，今天藉由簽署合作備忘錄，希望將基隆的社福照顧提升至新北的程度。

新北市長侯友宜（中）表示，非常認同謝國樑提出的基隆新北合併升格想法，會全力協助，讓基隆新北生活圈更好。（徐佑昇攝）

侯友宜則表示，基隆及新北屬於相同的生活圈，期盼未來可提升基隆及新北在社福資源的共享及交流，而謝提出的新北基隆合併或升格方案他也很認同，會全力朝這個方向研擬。此外，侯市長特別感謝智英科技股份有限公司林宴臨董事長，自106年迄今已捐助12台的復康巴士給新北市，並將這份捐助擴大到基隆，讓更多弱勢族群獲得更好的照顧及保障

智英科技股份有限公司董事長林宴臨（中）宣布每年加碼捐一台復康巴士給基隆市，基隆市長謝國樑非常開心立刻上前擁抱，相當溫馨。（徐佑昇攝）

現場同時舉行復康巴士捐贈儀式，由智英科技股份有限公司董事長林宴臨代表捐曾，林宴臨還「加碼」允諾每年將贈送一台復康巴士給基市府。謝國樑當下真情流露擁抱林董事長，也形成溫馨的小插曲。