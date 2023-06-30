2023上半年，恆生指數累計共跌865點，跌幅在4.3%。至於6月份，港股未出現6絕現象，恆生指數漲682點或3.7%。上半年表現最佳的大型類股是中國石油，共大漲51.8%。而表現最差的是碧桂園服務與碧桂園，累積跌幅達46.4%及40.4%。

分析師認為，人民幣持續疲弱下，港股也會受到負面影響，7月份需觀察北京政府是否會出台更多景氣刺激政策，恆生指數應該會狹幅震盪，目前在18,500至18,700點有支撐，上方19,200至19,300點則有壓力。