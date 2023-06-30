2023上半年，恆生指數累計共跌865點，跌幅在4.3%。至於6月份，港股未出現6絕現象，恆生指數漲682點或3.7%。上半年表現最佳的大型類股是中國石油，共大漲51.8%。而表現最差的是碧桂園服務與碧桂園，累積跌幅達46.4%及40.4%。
分析師認為，人民幣持續疲弱下，港股也會受到負面影響，7月份需觀察北京政府是否會出台更多景氣刺激政策，恆生指數應該會狹幅震盪，目前在18,500至18,700點有支撐，上方19,200至19,300點則有壓力。
缺乏方向性的恆生指數，30日早盤跌近百點後一度上漲135點，高點曾來到19,070.11點，午盤卻出現震盪走勢，最後收在18,916.43點，跌17.93點或0.1%，1萬9整數關卡得而復失。國企指數收6,424.88點，小跌1.71點或0.03%。
2023上半年，恆生指數累計共跌865點，跌幅在4.3%。至於6月份，港股未出現6絕現象，恆生指數漲682點或3.7%。上半年表現最佳的大型類股是中國石油，共大漲51.8%。而表現最差的是碧桂園服務與碧桂園，累積跌幅達46.4%及40.4%。
分析師認為，人民幣持續疲弱下，港股也會受到負面影響，7月份需觀察北京政府是否會出台更多景氣刺激政策，恆生指數應該會狹幅震盪，目前在18,500至18,700點有支撐，上方19,200至19,300點則有壓力。
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