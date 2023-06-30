內政部今天表示，平均地權條例修正案7月1日上路，而其中預售屋禁止換約限制「不溯及既往」，遭到立委邱顯智痛批，內政部放任預售屋炒作，為投資客大開後門，再賺最後一波，內政部公然違法，部長林右昌出來面對，他一定會到監察院，請監委調查內政部公然違背法令的離譜行為。

邱顯智表示，內政部發布新聞稿，「不溯及既往」的預售屋轉售，將在明天上路；沒有任何子法，沒有任何解釋，內政部直接宣布，只要是7月1日前購買的預售屋，「在施行後得免受修法換約轉售限制」。

邱顯智說，從今年1月內政部政務次長花敬群在修法後兩天內大轉彎，這幾個月來，不論立委、民間團體、人民怎麼大聲疾呼，內政部就是一意孤行，放任預售屋炒作，為投資客大開後門，再賺最後一波。

他要再次強調，內政部一再胡扯的「信賴保護」完全不合理，如果投機炒作要被保護，那打炒房顯然就是在打假球。

邱顯智指出，面對堅持違背母法，不顧《平均地權條例》「預售屋不得轉售」的明文規定，他一定會到監察院，請監委調查內政部公然違背法令的離譜行為。