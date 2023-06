虎尾鎮廉使國小體育老師王晴琥(右)是中英雙聲帶老師,他的七崁武術套路動作十分扎實。(周麗蘭攝)

教育部七月將送200名雙語教師到美、加、紐、澳增能學習,雲林縣虎尾鎮廉使國小體育老師王晴琥將帶著七崁武術綜合套路第一式融入體育的雙語教案帶到紐西蘭,讓外國人也體驗什麼是「榴、掙、掀、切」。

西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉20多年來在國小校園推展七崁武術,教材是西螺七崁武術綜合套路第一式,目前共35學校傳習。

在虎尾鎮廉使國小任教的體育老師4年的王晴琥,曾在崙背鄉中和國小擔任七崁武術種子教師12年,他目前是廉使國小的雙語教師,今年被遴選奉派紐西蘭奧克蘭科大參加體育雙語師資增能計畫3周,他的教案就是七崁武術。

廉使國小是本縣推動雙語教育的先發學校之一,王晴琥現在每天跟孩子們打招呼「Good morning everyone. How's your yesterday?」(大家早,昨天過得如何)。他的雙語體育課很有趣,一年級小朋友玩呼拉圈一邊跳一邊唸「jump」;當他喊口令「Line up.」學生就立刻排隊,報數「One two three four.」

王晴琥一直懷抱著發揚七崁武術發揚的使命,這次獲選到紐西蘭進修,他決定帶著七崁武術綜合套路的教學與外國老師及台灣同儕交流,讓「西螺七崁」之名在外國播下種子。

他說,教學時他會用英文字眼解釋動作,但保留台語口訣「◆、掙、掀、切」的古音,「西螺七崁」4字也是用台語唸,這樣對外教學才有意義。

「西螺七崁武術整合套路第一式」錄音帶是七崁武術文教基金會董事長、縣議員李明哲錄製,他得知王晴琥老師將帶七崁武術到紐西蘭十分高興,立即轉知老師傅們。

李明哲表示,晴琥老師具有習武之人的義氣和堅持,基金會及師父們都非常感動,雖然離開大西螺地區回到自己的家鄉虎尾任教,仍然時時刻刻推動武術的想法保存在內心,尤其感動的是在如此難得的機會,還特地把七崁武術帶到紐西蘭,不僅讓海外朋友了解,更讓台灣的教育夥伴認識雲林不斷推動的武術紮根工作。