財政部表示，為防止重大欠稅並加強稅捐徵起，稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法規定，每年7月1日公告個人累計欠稅超過1,000萬元或營利事業累計欠稅超過5,000萬元之確定案件。

各稅捐機關公告內容，將包括欠稅人姓名或名稱（若為營利事業，一併公告負責人姓名及地址）、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額（含滯納金、利息、滯報金、怠報金）及欠稅人地址等，公告期間自2023年7月1日至12月31日（共六個月），分別刊登在財政部全球資訊網及各稅捐稽徵機關網站。

財政部表示，清理欠稅是各稅捐稽徵機關重點工作之一，除藉公告重大欠稅案件督促欠稅人依法履行納稅義務外，也與法務部多年來建立合作機制，各稅捐稽徵機關亦與法務部行政執行署所屬各分署加強聯繫協調，積極查調納稅義務人可供執行財產送行政執行機關運用。

針對有繳納能力卻故意隱匿財產的欠稅人，財政部也積極追查動向，將所查得之欠稅人相關資料提供行政執行機關參考，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。