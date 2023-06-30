智崴指出，日本某知名大型主題樂園與智崴簽訂採購意向書，主要為看好日本旅遊市場的快速復甦，展開新設備增設計畫。

智崴表示，隨著全球旅遊市場的人潮湧現，日本不僅成為海外觀光客出遊首選，且日本本國人疫情後亦偏好於國內旅遊，接下來也將迎來2025大阪世界博覽會，讓樂園業主及觀光景點營運業者對於業績的成長深具信心，開始積極引進新設備以及新的影片內容。