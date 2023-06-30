澎湖追風音樂節於8月19日觀音亭園區登場。（許逸民攝）

2023澎湖海上花火節前（29日）晚閉幕，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處昨宣布「2023澎湖追風音樂節」將於8月19日於觀音亭園區盛大登場，希望延續花火節帶來的人潮，再以活動把暑假雪崩的訂房拉抬起的意味濃厚。

澎管處長許宗民表示，去年2022澎湖追風音樂節吸引超過10萬名遊客齊聚澎湖，為澎湖帶來可觀的觀光效益，今年特別加碼活動預算，邀請超過17組超強卡司陣容，包含蔡健雅、謝金燕、A-Lin、五堅情等陣容，希望延續熱潮，預計將創造超越去年盛況，為澎湖注入一波觀光人潮。

另外7月14日、15日即將在澎湖林投沙灘登場的「2023澎湖黃金海岸音樂嘉年華」，更是為「2023澎湖追風音樂節」作暖身，邀請麋先生、玖壹壹、原子邦妮等，兩日共10組超強獨立音樂演出團體陣容，讓大、小朋友一飽耳福，一起high翻澎湖。

今年花火節為澎湖六月份入境逾25萬人次寫下歷年歷史新高記錄，上半年就超過70萬人次入境澎湖的旅客人數；尤其在花火節帶動下，期間吸引超過52萬人次旅客蒞澎參加花火節，估計創造超過35億觀光產值。只是澎湖觀光長期和花火節綁在一起，隨著花火節倒數落幕，原屬觀光旺季的暑假，訂位率卻雪崩式滑落。

澎管處指出，去年首次推出「2022澎湖追風音樂節」光環境，即榮獲美國MUSE國際設計大獎概念設計-展覽與活動項目最高榮譽「鉑金獎」；而今年將以「光島盛典」為主題，融合澎湖東北季風特色、音樂、人文特色，並結合地景文化、海底世界等，讓遊客感受到熱情的菊島風光。

此外，「第八屆澎湖秋瘋季」除了結合多個觀光系列活動外，並配合「2023澎湖自行車跳島嘉年華」及「2023菊島澎湖跨海馬拉松」等觀光系列活動，也整合多項優惠專案推出「觀光優惠護照」，活動期間從7月14日至11月30日，內容除了有許多優質商家提供超殺優惠外，更有消費滿額換好禮、消費滿額登錄發票抽大獎的活動，並透過網路電子形式發佈，吸引遊客歡度假期的同時亦增加遊客至特約優惠店家的消費意願，更多活動訊息歡迎參考澎湖國家風景區管理處粉絲專頁。