為擺脫行人地獄惡名，警政署通令全國各警察機關，自6月30日起加強取締未禮讓行人車輛，依照新的罰則，未依規定停讓行人的罰鍰上限從新台幣3600元提高至6000元，並違規記點3點，違規駕駛還須接受3小時道安講習，致人受傷或死亡罰鍰加重，並吊扣（銷）駕駛執照。

苗栗縣警局表示，現行取締認定基準為路口無人指揮時，汽車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向3公尺，約1個車道寬或3個枕木寬，及汽車前懸或是機車前輪已進入行人穿越道上為準，也就是車輛經過行人穿越道時，車輛前懸進入行人穿越道，並與行人距離若在3公尺內即屬違規。

道路交通管理處罰條例修正施行，今天起未停讓行人最高罰6000元 。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

另立法院已於今年4月14日三讀通過修正道路交通管理處罰條例部分條文中第7條之1，其中交通檢舉46項違規將新增到59項，增加13項民眾可檢舉的交通違規，違規停車方面，包含車輛在人行道、行人穿越道違規停車及未依順向臨時停車等違規態樣，動態違規方面，車輛跟在消防車、救護車等緊急車輛後方急駛、車輛起步行駛前不讓行進中的車輛、行人優先通過及倒車前未顯示倒車燈光等，都是列入可檢舉的項目，並同步於6月30日施行。

道路交通管理處罰條例修正施行，今天起未停讓行人最高罰6000元 。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局長莊勝雄呼籲，針對新法未列舉檢舉的其他交通違規項目，民眾仍可透過110報案專線由轄區分駐所、派出所員警到場處理，警察局將滾動式檢討取締交通違規之勤務，以兼顧警力及維持交通秩序的平衡，未來亦透過本縣道安會報整合多方力量，盼能從工程、教育及執法方面改善交通秩序。