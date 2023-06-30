配合新南向政策，外交部表示，8月1日起，延長試辦泰國、汶萊及菲律賓國民來台免簽證措施1年至明年7月31日，並將持續進洽相關國家政府實質提升對台簽證待遇，增進國人旅外便利。

外交部表示，外交部在今年4月25日邀集相關機關召開跨部會會議，針對泰國、汶萊、菲律賓國民來台免簽證試辦措施、「觀宏專案」團體旅遊電子簽證及「東南亞國家人民來臺先行上網查核」有條件式免簽證入境等簽證與入境便捷措施的執行狀況進行全面性檢視。

外交部指出，經評估上述簽證便利措施歷年推動成效，以及考量後疫情時代恢復互訪交流與活絡觀光市場的需求，各機關決議自本年8月1日起，延長試辦泰國、汶萊及菲律賓國民來台免簽證措施1年至明年7月31日，並續行「觀宏專案」1年至明年12月31日，另TAC入境機制請隨時參考系統頁面公告相關規範）。

外交部強調，未來將持續檢視及精進相關簽證政策，盼在深化雙邊交流及爭取國際旅客的同時，兼顧國境安全及社會治安。並將持續進洽相關國家政府實質提升對我簽證待遇，以增進國人旅外便利。