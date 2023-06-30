立委爆料行政院發言人陳宗彥任職台南市政府期間，長期接受業者性招待，立委質疑當年台南地檢署偵辦陳宗彥涉犯《貪汙治罪條例》的簽呈，事後竟簽結不了了之，疑涉吃案，法務部指示台灣高檢署查明，高檢署歷經4個月調查，30日公布調查報告，認定南檢當年移交陳宗彥案、簽結過程均無違失，並無包庇或放水情事。至於陳宗彥涉貪部分，台南地檢署現已重啟偵辦中。

至於是誰洩漏當年的偵查資料，高檢署認為，事後轉任律師的前檢察官吳岳輝自訴當年承辦的檢察官林仲斌涉犯《個資法》案件的雙方當事人及其委任代理人、辯護人或曾經接觸相關偵查資料者都有可能。

立委爆料行政院發言人陳宗彥任職台南市政府期間，長期接受業者性招待，立委質疑當年台南地檢署偵辦陳宗彥涉犯《貪汙治罪條例》的簽呈，事後竟簽結不了了之，法務部今年2月間指示台灣高檢署查明。

高檢署與台南高分檢署組成調查小組調查，歷經4個月調查，今公布調查報告。高檢署表示，本案是南檢圓股檢察官偵辦其他案件時，發現陳宗彥等人涉有違反貪汙治罪條例嫌疑，2014年4月14日簽請另分他案。

該案分案後，圓股檢察官因職務異動，由義股檢察官接辦，2名檢察官均有持續採取相關偵查作為，經年餘調查，認為尚乏積極事證足認陳宗彥等人有何違反貪汙治罪條例犯行，於2015年8月31日簽請報結，經檢察長於同年9月2日核章，全案並於同年11月11日歸檔。

高檢署調查報告指出，南檢檢察官移交102年他字第1135號「阿狗」瀆職、103年度他字第1852號被告陳宗彥等是否涉犯貪污治罪條例罪嫌案件，查無違失。

另南檢檢察官偵結起訴102年度偵字第17664號妨害風化案件，並就被告陳宗彥等是否涉犯貪汙治罪條例另立案103年度他字第1852號偵查之過程，查無違失。

南檢檢察官偵辦103年度他字第1852號被告陳宗彥等是否涉犯貪汙治罪條例案件及結案過程符合規定，查無包庇或放水。台南地檢署是依法將已歸檔之案卷提供與台南高分院。

由於本案相關偵查案件及通訊監察案件卷宗提供法院，因此無法排除參與105年度上更(一)字第18號自訴案之雙方當事人及其委任之代理人、辯護人或其他曾經接觸相關偵查資料者有洩漏偵查資料之可能性。