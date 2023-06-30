法國里昂（Lyon）一起由政府補助的性別平等講座課程引起社會軒然大波，性平講師在兒童和家長面前，全裸示範如何跟草進行性愛。草——草本植物（herbaceous plants）是一類植物的總稱，其莖部未木質化，質地柔軟而脆弱。除此之外，講師也於課程中在兒童面前使用性愛玩具。對此，里昂市議會官員強烈譴責，里昂市市長先前砍掉數十筆文化補助款，竟然是為了這種案子。
綜合外媒報導，這一支影片中的講師與草本植物做愛的目的，主要要教導給小朋友什麼是「生態戀」（Ecosexual）、「生態女性主義」（Ecofeminism）和植物學的戶外教學，以最直接簡單的方式在公眾場合向兒童和家長展現。
然而，這仍然震驚了里昂市議會，尤其是第2區的共和黨區長奧利弗（Pierre Oliver），他譴責了這整起案子，為了這一系列的案子，市政府先前還刪減了37筆文化補助金。
「里昂市市長砍掉了37 項文化補助金，拿去資助在花園裡裸體、在兒童面前拿著性玩具的人，預算使用不再受到任何限制，激進和極端主義、不雅行為也是。」
對此，里昂市文化局（Nathalie Perrin-Gilbert）發表了一份聲明痛批社群媒體推特（Twitter）：「很不幸，我們生活在推特的獨裁統治下，這使得人們以更低的成本談論事情。」
她辯稱市議會先前：「文件都有在委員會中提出，當中有各種政黨的官員，所有的項目都獲得了正面意見。」
但她表示將提高警覺：「所展示的並非由里昂市支持的節目。如果有兒童在場，那是因為父母想和他們一起來，即表示這項表演不會冒犯他們。」
文章來源：Ecosexualité, performance nus devant des enfants : une subvention culturelle de la Ville de Lyon fait grincer des dents à droite
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