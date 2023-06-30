法國里昂（Lyon）一起由政府補助的性別平等講座課程引起社會軒然大波，性平講師在兒童和家長面前，全裸示範如何跟草進行性愛。草——草本植物（herbaceous plants）是一類植物的總稱，其莖部未木質化，質地柔軟而脆弱。除此之外，講師也於課程中在兒童面前使用性愛玩具。對此，里昂市議會官員強烈譴責，里昂市市長先前砍掉數十筆文化補助款，竟然是為了這種案子。

Eco-freaks simulate sex acts on plants whilst children watch at a state funded event celebrating 'ecosexuality' in Lyon, France. pic.twitter.com/qoYsDoppej — Jayda Fransen (@JaydaBF) June 15, 2023

綜合外媒報導，這一支影片中的講師與草本植物做愛的目的，主要要教導給小朋友什麼是「生態戀」（Ecosexual）、「生態女性主義」（Ecofeminism）和植物學的戶外教學，以最直接簡單的方式在公眾場合向兒童和家長展現。

然而，這仍然震驚了里昂市議會，尤其是第2區的共和黨區長奧利弗（Pierre Oliver），他譴責了這整起案子，為了這一系列的案子，市政府先前還刪減了37筆文化補助金。

「里昂市市長砍掉了37 項文化補助金，拿去資助在花園裡裸體、在兒童面前拿著性玩具的人，預算使用不再受到任何限制，激進和極端主義、不雅行為也是。」

La ville de Lyon et son Maire @Gregorydoucet sabrent 37 subventions culturelles pour financer des individus nus dans un jardin avec sextoys, devant des enfants. L’utilisation militante et extrémiste du budget n’a plus de limite. L’indécence non plus. pic.twitter.com/fpzDBxoSsD — Pierre OLIVER (@poliver69) June 13, 2023

對此，里昂市文化局（Nathalie Perrin-Gilbert）發表了一份聲明痛批社群媒體推特（Twitter）：「很不幸，我們生活在推特的獨裁統治下，這使得人們以更低的成本談論事情。」

她辯稱市議會先前：「文件都有在委員會中提出，當中有各種政黨的官員，所有的項目都獲得了正面意見。」

但她表示將提高警覺：「所展示的並非由里昂市支持的節目。如果有兒童在場，那是因為父母想和他們一起來，即表示這項表演不會冒犯他們。」