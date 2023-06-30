最近演藝圈多名男星爆出性騷擾風波，日前網路論壇《Dcard》出現一名女網友指控，八年前遭一名中年男星性侵，更點出5個線索，包括姓汪、名字很像球星、暖男形象、曾和年紀大的藝人交往和曾欠債，立刻掀起全網瘋猜。各種線索指向男星汪建民，對此他現身回應駁斥女網友指控。

昨（29日）《Dcard》上一篇名為「八年前曾經被某藝人性侵」的文章引起熱烈討論，一名女網友提到早在3月就發過類似文章，但上了新聞她只好刪文逃避，直到最近「MeToo」運動，她才有勇氣再公開遭性侵的悲慘回憶；當時19歲的女網友透過交友軟體認識47歲男星，一次被帶到山上性騷擾，另一次被帶到汽車旅館無套性侵。

女網友提到從那之後，至今都還是需要到身心科看診，只慶幸該男星最近作品不多，也表示說出來是為了自己能得到救贖。另外女網友文中也點出5個線索，包括姓汪、名字很像球星、暖男形象、曾和年紀大的藝人交往和曾欠債，也讓網友發現是影射汪建民。

對此，汪建民不忍遭抹黑，出面駁斥女網友指控，據《聯合報》報導，汪建民保證從未傷害過任何女子，如果對方願意也能赴警局對質。

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