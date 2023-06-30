台北市消防局接受社團法人台灣社區關懷協會邀請，援贈兩輛救護車供烏克蘭執行緊急救護使用，於今（30）日上午10時，假彰化伸港鄉公所大禮堂參加啟運儀式。（圖／北市消防局提供）
台北市消防局接受社團法人台灣社區關懷協會邀請，援贈兩輛救護車供烏克蘭執行緊急救護使用，於今（30）日上午10時，假彰化伸港鄉公所大禮堂參加啟運儀式。（圖／北市消防局提供）

台北市消防局接受社團法人台灣社區關懷協會邀請，援贈兩輛救護車供烏克蘭執行緊急救護使用，於今（30）日上午10時，假彰化伸港鄉公所大禮堂參加啟運儀式。

台北市消防局表示，消防局除協助進行國際災害人道救援外，更積極與世界各地進行交流合作，主動為國際世界做出貢獻，展現TAIWAN CAN HELP精神，本次捐贈兩輛救護車，性能卓越，並配置擔架床、急救包等救護裝備器材，可立即投入緊急救護勤務使用，對於烏克蘭執行市區人命救助任務具有莫大幫助。

Taiwan can help！ 霸氣總裁募捐48輛救災車 跨海送抵烏克蘭
送愛不落人後 竹市府捐贈救護車支援烏克蘭
瓦格納兵變後 美國擬提供「長程飛彈」援烏
#烏克蘭 #救護車 #TAIWAN #HELP #援贈