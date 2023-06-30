國民黨台南市第一選區立委人選難產，原本鎖定徵召黨籍市議員尤榮智的女兒尤淨寬參選，但經尤榮智與女兒評估後，今天已正式向國民黨台南市黨部婉拒，並推薦現任市議員蔡育輝角逐。不過，蔡育輝也強調，他沒有參選的規畫。

尤榮智證實，今天市黨部再度向他徵詢女兒尤淨寬有否參選意願第一選區立委時，他已經正式婉拒。他還認為，台南市立委第一選區多達11個行政區，他的市議員選區有5個行政區，其中只有下營、六甲區屬於立委第一選區，其他9個行政區相對都很陌生，加上距離立委投票的時間太過倉促，他的女兒也未曾擔任過市議員，知名度不夠，一旦倉促參選勢將困難重重。

據了解，尤榮智的女兒尤淨寬，擁有美國南加州大學碩士學歷，4年多前被父親召回擔任議員服務處助理後，有意栽培她接棒參選下屆市議員。由於尤淨寬形象清新，此次國民黨第一選區立委一直找不到適合的人選，不少黨內人士都將尤淨寬視為奇兵。