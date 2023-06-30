暑期將至，「2023台中國際夏季旅展」自30日起一連4天於烏日區台中國際展覽館登場，現場邀集人氣品牌商可樂、五福、山富等20家旅行社與國際郵輪單位，不僅推出多項直飛國外遊程優惠，國際郵輪也參展推出12歲以下兒童免船票等好康，搶攻疫後暑期觀光人潮。

威典展覽公司展覽事業群事業二處副總經理曾文彥指出，此次旅展是中台灣暑假前唯一一檔國際旅展，由於台中清泉崗機場7月起開放國際航線直飛，包括日本、韓國、越南等，這次共有20家旅行社看好暑假出國商機，知名品牌旅行社包括可樂、五福、山富、吉蒂等，國際郵輪則有歌詩達與名勝世界靠港。

「2023台中國際夏季旅展」自30日起一連4天於烏日區台中國際展覽館登場，10點不到就有民眾陸續前往排隊。（潘虹恩攝）

曾文彥說，4月的春季旅展與工會合作，參展人數落在18萬人次，這次雖是威典展覽自行舉辦，但陣容與春季旅展不惶多讓，預估也能吸引18萬人潮。由於這次出國商機高，相較於過往旅展國際旅遊6成、國內旅遊4成，此次旅展國外比很高、占8成，預估20家旅行社可以帶動3億起跳商機。

此次旅展，可樂旅遊推出秋天賞楓行程，韓國釜山5日遊價格最低1萬6800元起；五福旅遊針對歐美紐澳線推出最高第2人減1萬優惠等，特別的是，杜拜旅遊在疫後興起，專門規畫杜拜旅遊且獲金質獎認可的21世紀旅行社推出旅展優惠價，第2人再減2萬等。

另，過去搭乘遊輪都是算人頭，此次名勝遊輪推出每人6950且12歲以下孩童免船票等優惠；歌詩達遊輪主打中秋連假推出第3、4人只要8900元優惠。曾文彥說，相比過去搭乘遊輪動輒2到4萬來說，這次遊輪公司卯足全力刺激遊輪商機。

曾文彥說，國內旅遊部分，承億文旅與承億酒店首次來到台中參展，聯手全台承億文旅系列推出住宿券下殺1.8折優惠、雙人房定價1899元並享買6送一等，滿足民眾國內旅遊會希望有張住宿券可以在全台該飯店的各館運用的想法。