周湯豪為幫媽媽比莉打造的歌曲〈比莉卡厲害〉，與Jae Chong一同入圍第34屆金曲獎「最佳單曲製作人獎」，明晚是頒獎典禮，周湯豪將和媽媽一起踏上金曲紅毯，他對於得獎與否保持平常心，但不少粉絲好奇作為「時尚指標」的周湯豪，與「時尚教母」比莉的紅毯戰袍如何呈現？母子倆對此保密到家，比莉自信表示「一定帥、美為主」。

周湯豪近來屢獲國際品牌邀約聯名合作與代言，近日受邀擔任「雪碧」品牌大使，跨國共創推出新單曲〈Cloud 9〉，他開心直呼：「真的炸，唱得超過癮！一個酷爽到不行的跨界音樂合作。」才華洋溢的他不僅自導自演單曲MV，創立的「Wish You A Good Life祝你好命」團隊也推出聯名商品。

周湯豪明晚將與媽媽比莉一起走金曲獎星光大道。（環球音樂提供）

MV大陣仗搭景拍攝，宛如聖殿般的水中舞台，周湯豪率舞者熱舞，從上方俯瞰的視角運鏡，舞者的肢體層次成為場景設計的一部分，他說：「這次MV玩了很多我一直想嘗試的創意。」有趣的是，舞台搭在水中，進出都得走木板，周湯豪為了確認畫面不時進出，執行難度相當高，連拍12個小時才收工，他說：「其實已經很習慣自導自演了，這也算是我的招牌了。」