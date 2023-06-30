杭州亞運棒球項目中華隊24人名單公布，中職部分以統一獅3人最多，目前在全壘打王獎項領跑的林安可也入列，代表他下半季尾聲將脫離3周賽程為國出征，被問到是否因此在爭奪個人獎上較為吃虧？他說：「這也沒有辦法。」

林安可目前以12轟暫居全壘打王，領先第2名的味全龍劉基鴻2支，但他日前因為背部拉傷這幾場都沒有出賽，之後去打亞運又要缺席一段時間，屆時在杭州除了要關心球隊戰況外也要緊盯其他球員是否追上。

「滿意外的，沒想過自己會入選。」林安可表示，這會是自己進來職棒後第1次面臨季中脫隊打國際賽的情況，「亞運都是國際賽，心情都一樣，沒有特別，就是做好自己，不會去想這是大比賽還是什麼。」

中華棒協今天公布中華隊接下來的行程表，職業球員預計9月11日開始陸續向中華隊報到，並在9月24日赴杭州進行集訓以及適應場地、氣候，備戰10月1日開始的正式賽，也代表中職球員大約有3、4周的時間不在母隊。

對於全壘打王之爭可能比別人少打近1個月，林安可說：「這也沒辦法。」是否在出征前先多打幾支？林安可說：「也只能這樣。」之後他也詢問亞運賽程，回歸母隊後若無太多補賽，大概只剩1周例行賽，也讓他直呼：「那麼刺激！」