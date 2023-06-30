有些人外表看似友善，與每個人相處都很融洽，卻讓人難以深交。《搜狐網》分享3個經常扮豬吃老虎的星座，不會與同事太親近，外表給人一種親切的印象，不過一碰到工作上的利益關係，他們會翻臉爭到底。

▎天秤座

天秤座雖然人品好，卻善於隱藏想法，讓人捉摸不透，所以難以深交，從表面上來看，似乎與每個人都相處融洽，好像不想爭搶任何東西，不過他們心裡很清楚，自己的目標是什麼，雖然他們不容易被激怒，但屬於遇強更強的類型，永遠不服輸。

▎摩羯座

摩羯座是工作狂，為了爭奪名利而努力，表面上對誰都很友善，也不容易與人起爭執，給人一種不會勾心鬥角的印象，不過摩羯座其實都在隱藏偽裝，經常扮豬吃老虎，面對不夠了解自己的人，表現上會表現得很客氣，不過一旦有利益關係，就會在背後盤算。

▎雙魚座

雙魚座流露人畜無害的氣質，感覺不具威脅性，卻經常扮豬吃老虎，尤其是面對職場，他們非常有智慧，而且不像表面單純天真，會把每一件事做到完美，而且說得很好聽，但在背後又做另外一套，讓人難以深交，還要處處提防。