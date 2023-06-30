《美麗島電子報》今(30日)公布2024總統大選最新民調，民進黨參選人支持度35.9％居冠、民眾黨總統參選人柯文哲排名第二28.6％、國民黨總統參選人侯友宜17.1％位居第三。媒體人謝寒冰認為，現在是侯友宜支持度的谷底，接下來應該會出現反彈至少5%。對於後續策略，謝寒冰也建議，侯友宜要走自己的路就是「誠懇」，該道歉就道歉、不要閃躲，國民黨也要全黨一條心打團體戰。

與上次(5月29、30日)的民調相比，賴清德上升0.5個百分點、柯文哲上升3.1個百分點，侯友宜則下滑7個百分點。

謝寒冰今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，現在是侯友宜聲勢最差、落至谷底的時候，而這份民調是在6月28、29日做調查，「餵藥案還沒真相大白」，還在收尾階段，侯友宜的支持度接下來應該會出現反彈，可能也許不多，但至少會反彈5%左右，包括餵藥案後續影響、競辦執行長金溥聰的加持、黨內整合等等。

謝寒冰續指，新北餵藥事件侯友宜就是要為所說的話、做的判斷道歉，人都會犯錯，道歉就好，重點在於積少成多，據他觀察在侯友宜為此道歉的兩個小時之內，認為「侯友宜道歉沒用，傷害已經造成」、「道歉給過，至少不像民進黨不認錯」、「不置可否，沒有攻擊、不反感侯友宜」的網友，大約都有三分之一，這也是一種成功。他認為，侯今天的道歉，可能拉回的年輕人支持度並不多，只有1、2%，但多來幾次關鍵事件也有正確表態，就有機會拉回5%、10%。

謝寒冰表示侯友宜現在是老三、老三沒什麼好擔心的，老三只有一個任務，就是往前衝，不用有其他的想法、不用想跟誰結合，要想結合是要結合完能夠勝過第一名才需要考慮，侯友宜現在甚麼都不用想，就是往前衝就對了。

對於侯友宜接下來的策略，謝寒冰認為他要走一條自己的路，因為侯的論述能力比不上柯文哲、可能比不過賴清德，單比論述能力或個人魅力，侯友宜會吃虧，所以他應該走的路是「誠懇」。

謝寒冰直言，侯友宜的嘴巴不像其他人那麼溜、論述沒那麼精準，那就講實話就對了，展現真實的自己、好好講，該道歉道歉、該做事做事，不要閃躲，把警界鐵漢的形象找回來。

謝寒冰也提到，國民黨的黨公職、民代也要一條心打團體戰，積極對民進黨做攻防，對社會議題快速回應，侯辦也要大量產出短影音，一波一波的攻勢都要出來。