日本男神山下智久與女神新木優子本月25日抵台，為電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》宣傳，在台展開為期4天3夜的行程，是他們此次亞洲巡迴當中，停留時間最長的一站。坦言完全被台灣美食征服，深深為小籠包、古早味蛋糕著迷，新木優子更直呼，自己從小就非常嚮往「芒果冰」，此次訪台終於一償宿願，果然一如想像中的美味。

此次除了接連出席3場特別放映暨見面會，山下智久和新木優子更到中天電視台錄製吳宗憲與女兒吳姍儒聯手主持的《小明星大跟班》，首次參與台灣綜藝節目錄影，山下智久說：「台灣的節目錄影形式和日本很不一樣，特別是搭配的音效很新鮮，每次一聽到鍵盤老師『妙語如珠』的音效一出，就會忍不住笑出來，自然而然被節奏牽著走！」

山下智久（右）、新木優子在見面會上親民和粉絲自拍。（天馬行空提供）

2人在特別放映暨見面會每場都為粉絲帶來不同的驚喜，除了大力寵粉場場與粉絲們玩自拍，26日活動現場，在主持人的指揮下，全場粉絲更有幸一同當著山下智久的面，大聲合唱電影主題曲〈I See you〉，逗得原唱山下智久笑開懷，對大家的歌聲相當滿意。同時，為了回饋台灣粉絲滿滿的愛，山下智久與新木優子更特地在隔天用餐時間，向台灣工作人員請教台語版告白怎麼說，現學現賣在27日最終加場上大秀台語，向台粉真情告白「哇愛哩」、「哇想哩」，讓全場陷入瘋狂。

Sandy（左起）、山下智久、新木優子、吳宗憲、風田錄製《小明星大跟班》。（中天提供）

此外，熱愛運動的山下智久以及在日本深受球員喜愛的新木優子，雖無法親自到場應援，也特別錄製影片，為本周三（28日）的中華職棒例行賽球員加油，影片一播出立刻讓現場球迷興奮不已。《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》將於7月7日正式在台上映，《小明星大跟班》則將於7月4日晚間10點在中天綜合台首播。