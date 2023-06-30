行政院長陳建仁今天下午跨海來到澎湖，為國家住都中心離島第1座、同時也是澎湖第2座的社會住宅「文學好室」舉行動土典禮，隨後也偕澎湖縣長陳光復參訪「離島出走工作室」，實際體驗參與傳統石滬工法、魚灶文化及湖間帶生態保育，肯定青年推動地方創生成果，延續澎湖海洋智慧，永續傳承澎湖石滬文化。

「文學好室」是國家住都市中心於離島第1個社會住宅動工計畫，基地面積達2249㎡，規劃地下1層、地上7層，總計78戶鋼筋混凝土住宅，預計2026年完工。此外，也將規劃社福托育中心、社區型長青學苑、店鋪、戶外中庭及屋頂庭園等公共設施，滿足住戶與社區休憩使用的需求，打造全齡化友善居住環境，讓社宅成為社區的「好厝邊」。

陳建仁表示，總統蔡英文自2016年起積極推動興建社會住宅，以8年內20萬戶為目標，今年底預計達成興建16.3萬戶。他感謝澎縣府今年3月30日在案山興建動土70戶社宅，嘉惠澎湖縣民，吸引年輕人回鄉服務。

行政院長陳建仁實際瞭解棲地復育成果及觀察活化石鱟等生態保育。（許逸民攝）

而在地方創生青年培力工作站離島出走工作室執行長楊馥慈解說下，陳建仁、陳光復也聯袂參訪澎湖「離島出走工作室」，瞭解推動地方創生成果，包含將石滬轉譯為有趣的旅遊體驗，創新設計石滬相關商品、培訓漁村長者擔任解說員，實際瞭解棲地復育成果及觀察活化石鱟等生態保育。

行政院長陳建仁瞭解地方創生成果。（許逸民攝）

陳建仁說，石滬是先人智慧結晶，他讚許楊馥慈回到故鄉，與大家一起打拼，維護澎湖石滬的文化，期盼持續將石滬文化推廣到國外，努力讓聯合國教科文组織（UNESCO）將澎湖石滬納入世界文化遺產。同時，地方創生是政府一個很重要的工作，希望藉由產官學共同參與，打造台灣每個鄉鎮各有獨自特色，

而陳光復則說，「文學好室」社宅動土代表澎湖邁向居住正義又向前跨進一大步，未來持續與中央攜手合作，廣建社會住宅，提供低於市場租金優惠，照顧弱勢及青年族群居住需求。也趁機向院長建言說，目前許多癌症病患往返台澎進行放射性治療，希望中央協助設置癌症放射腫瘤醫療中心，減少鄉親舟車勞頓之苦，並建請中央協助興建西瀛大橋，有效縮短馬公西嶼路程，實現澎湖1小時生活圈，力行減碳。