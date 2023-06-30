台中市南區二信游泳池自2013年停用，經過協調2019年12月底動工，近來已完工並試營運中，台中市議員、中六選區立委參選人羅廷瑋也前往開箱，介紹相關器材，讓民眾了解新開幕的新游泳池，更鼓勵民眾前往游泳。

天氣越來越熱，游泳、帶孩子到游泳池玩水的家長也越來越多，羅廷瑋日前直播開箱南區的二信游泳池，羅廷瑋表示，位於南區的二信游泳池命運多舛，經過多年的荒廢，到有業者願意承接，又發生停工再復工，從他第一任議員上任後不久，就接獲民眾反映，並接手作為業者和市府的協調人，克服了不少的困難，終於在這個夏天迎來全新的二信游泳池。

台中市議員、中六選區立委參選人羅廷瑋日前前往開箱全新的二信游泳池。（羅廷瑋提供／張亦惠台中傳真）

二信游泳池地點在南區崇倫公園內，是第二信用合作社理事主席王炎明1991年贈與台中市的建設，但921地震後池體漏水，經過多次補強仍未果，因安全疑慮2013年停用，2019年底終於以BOT方式動工，由普將運動公司投資上億元興建，目前已完工試營運中。

羅廷瑋表示，南區終於有自己的游泳池了，場館內除了有標準的游泳池，還有刺激的滑水道、兒童池和SPA池，還有健身中心和有氧教室，是一個以游泳為主題的運動中心。目前試營運期間免收入場費，營業時間9點到下午5點，未來正式營運後營運時間是早上5點半到晚上10點，想晨泳的民眾也能前往。

羅廷瑋說，夏天到來，請各位家長趕緊為自己和孩子們準備好泳裝，體驗全新的二信游泳池，廠商預計7月擇期正式營運，營運後全票200元，有敬老優惠及票券購買優惠，請民眾多多前往使用。