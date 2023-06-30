中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）積極發揮綠色金融影響力，落實ESG永續發展，榮獲財團法人台灣永續能源研究基金會「永續投資獎」ESG創新金獎及影響力投資銀獎雙項殊榮，連續二年榮耀蟬連，永續金融作為備受肯定。

財團法人台灣永續能源研究基金會今（30）日舉辦頒獎典禮，台灣人壽分別以「ESG創新投資流程」、「高雄市立圖書總館會展文創會館BOT案」，拿下「永續投資獎」個案影響力類「ESG創新組－金獎」及「影響力投資組－銀獎」，由不動產投資處黃郁琪副總經理與金融投資二處吳家昌協理代表領獎。為增進各項投資ESG效益，台灣人壽創新開發「ESG創新投資流程」應用程式，從投資前檢核、投資決策以及投資後風險管理，透過系統化及數據化的方式進行演算分析，以ESG因子量化模型進行選股，進一步推動影響力投資，勇奪「ESG創新－金級」殊榮。

台灣人壽榮獲2023 第三屆 TWSIA台灣永續投資獎-個案影響力類-ESG創新金級、影響力投資銀級，由台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（圖右一）頒獎予台灣人壽黃郁琪副總經理（圖左二）及吳家昌協理（圖左三）。(圖／台灣人壽提供)

獲得銀獎肯定的高雄市總圖BOT案，為全國第一個政府與民間合作的圖書館BOT案，台灣人壽積極發揮保險業資金力投入公共建設效益，攜手高雄市政府共同推動亞洲新灣區建設，不僅創造就業機會，更響應政策引進5G AIoT產業，加速產業升級、翻轉區域產業聚落，讓高雄市搖身一變成為新穎的科技產業聚落及文化觀光據點。本案建築設計更極具巧思，透過穿透性的一樓中庭，將綠地與建築融為一體，藉此引入大量自然光源，並由戶外庭園空氣流動循環達到自然透風換氣效果，讓節能與環境友善在本案一體呈現，形塑優良都市景觀，更取得銀級綠建築候選證書，獲得「影響力投資－銀獎」肯定。

秉持中國信託「We are family」的品牌精神，台灣人壽將持續發揮永續投融資及綠色經濟影響力，助攻淨零轉型，創造企業與客戶雙贏。