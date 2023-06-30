四海遊龍今天宣布，由於營運成本不斷上揚，因此從明天起鍋貼、水餃部分商品每粒調漲新台幣0.5元，小菜調漲5元，調整過後鍋貼每粒6.5元，水餃每粒7元。
餐飲業連環漲，四海遊龍公告，近期面臨通膨導致原物料漲價的壓力，導致營運成本不斷上揚，總部考量再三調整部分商品售價。
四海遊龍指出，從明天起鍋貼、水餃部分商品每粒調漲0.5元，小菜調漲5元。調整過後鍋貼每粒為6.5元，水餃則為7元。
四海遊龍今天宣布，由於營運成本不斷上揚，因此從明天起鍋貼、水餃部分商品每粒調漲新台幣0.5元，小菜調漲5元，調整過後鍋貼每粒6.5元，水餃每粒7元。
餐飲業連環漲，四海遊龍公告，近期面臨通膨導致原物料漲價的壓力，導致營運成本不斷上揚，總部考量再三調整部分商品售價。
四海遊龍指出，從明天起鍋貼、水餃部分商品每粒調漲0.5元，小菜調漲5元。調整過後鍋貼每粒為6.5元，水餃則為7元。
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