四海遊龍今天宣布，由於營運成本不斷上揚，因此從明天起鍋貼、水餃部分商品每粒調漲新台幣0.5元，小菜調漲5元，調整過後鍋貼每粒6.5元，水餃每粒7元。

餐飲業連環漲，四海遊龍公告，近期面臨通膨導致原物料漲價的壓力，導致營運成本不斷上揚，總部考量再三調整部分商品售價。

四海遊龍指出，從明天起鍋貼、水餃部分商品每粒調漲0.5元，小菜調漲5元。調整過後鍋貼每粒為6.5元，水餃則為7元。