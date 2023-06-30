暑假今日起正式起跑，許多親子已規劃出遊行程，位處高海拔武陵農場、福壽山農場比平地低10度，是全台避暑勝地之一。武陵農場繡球花近期展笑顏，除了「花瀑布」熱情迎賓外，繽紛花朵在水中交織成迷人的花毯，讓繡球花「花池」增添不少特色，遊客也大讚浪漫滿分！

繽紛花朵在水中交織成迷人花毯，武陵農場繡球花「花池」浪漫滿分。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場副場長胡發韜指出，園方發揮巧思，利用即將凋謝的繡球花投入池中，成功打造繽紛「花池」，遊客大獲好評。當繡球花朵在水中輕輕搖曳，波光交錯漣漪閃爍，與天光倒影交相輝映，營造出一池水中花毯自然景觀，十分迷人。此外，近1公里壯麗繡球花步道，5公尺高的「花牆」、「花瀑布」景觀，更是網美相約打卡祕境。

福壽山農場鴛鴦湖畔繡球花展笑顏。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

胡發韜表示，繡球花依不同顏色，花語分別是「希望」（白色及粉紅色）、「團聚」（紫色）及「圓滿」（藍色），武陵農場以象徵「希望」滿滿的繡球花池，為大家祈福，帶來團聚、圓滿。

武陵農場今年更於場部行政中心旁打造第二個更大繡球花池，利用繡球花打造專屬農場地景藝術，讓賞花更加多樣性，增添不同樂趣與意境。遊客開心表示，不同於樹上繡球花，第一次看到水中繽紛繡球花，除了特別外，也非常浪漫。

福壽山農場露營區貓耳葉菊展笑顏。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

此外，福壽山農場鴛鴦湖畔繡球花、露營區貓耳葉菊、天池的杜鵑花等陸續綻放，整個農場充滿「靜靜」、「涼涼」的感覺；福壽山農場歡迎大家遠離都市塵囂，趁著暑假上山，漫步周圍步道，享受天然芬多精及與賞心悅目的花朵。