在AI伺服器訂單上，聯德控股為AI伺服器龍頭供應鏈之一，供應其伺服器滑軌及散熱，同時也供貨給另一家陸資品牌大廠，此外伺服器機櫃也供貨給美系資料中心業者，聯德目前已接獲AI伺服器新機種訂單，預計明年第一季可望放量出貨，相當於年產2萬台AI伺服器，AI相關產品雖然營收占比仍低，但毛利率佳。

聯德控股30日盤後應主管機關要求公告5月自結損益，自結5月營收3.41億元，年減51.97％，稅前盈餘2,600萬元，稅後純益1,600萬元，年減64.44％，每股稅後純益0.2元，已經超越第一季每股稅後純益0.02元。

第一季受到全球經濟不佳導致訂單遞延、健身客戶持續去庫存衝擊拉貨動能，加上提列庫存跌價損失，影響聯德控股第一季每股稅後純益降至0.02元，聯德控股預期，隨著健身客戶重啟拉貨、車用訂單穩健成長，第一季營運已觸底，下半年營運可望逐季成長。