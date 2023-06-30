台北市消防局近日邀請學術界各領域專家學者針對「儲能系統」消防安全、救災及歷年相關火災案例，以及近日公布之「消防設備人員法」後續執行方式、如何落實消防專技人員簽證及地方政府角色定位等進行研討。

台北市消防局表示，我國為求能源轉型「2050淨零排放政策」，再生能源發電設備與儲能系統的設置、使用愈來愈廣泛，但在消防安全部分亦帶來新的風險與挑戰，科技所帶來的便利背後隱藏著火災風險。儲能櫃、鋰電池設備有熱失控、產生毒性、腐蝕性及可燃氣體等火災特性，為策進相關災害之因應作為，由消防局及各領域專家學者共同研討儲能系統、鋰離子電池設備消防安全、救災及火災原因，作為日後提升台北市儲能設備消防安全及火災搶救之參考。

另外「消防設備人員法」歷經7度叩關、長達24年的推動，終於112年6月21日由總統令公布，消防設備人員管理雖提升至法律位階，未來細部的執行方式、後續行政管理及技術簽證等事項，出席的專家學者分別由法制面及實務面提出諸多的寶貴意見，可作為消防局未來管理面精進參考。