有些人總是一副高傲、生人勿近的模樣，但其實這只是他們的保護色，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，表面上看起來非常高冷，但其實內心缺乏安全感，總是患得患失，驕傲外表下充滿了自卑。
▍水瓶座
水瓶座的人相當自我，雖然也有溫柔的一面，但其實內心缺乏安全感，經常以高傲淡然的模樣示人，尤其是面對感情時，心中的迷茫讓他們總是忽冷忽熱，看似對待愛情不夠認真，但其實只是因為太過自卑，擔心被辜負和傷害，所以寧願逃避，也不敢在感情中做出選擇。
▍天蠍座
天蠍座外表高冷，總是擺出一副生人勿近的樣子，但其實他們一旦愛上一個人就會奮不顧身，傾盡所有，經常因為不懂得自我保護，而撞得頭破血流，只因為天蠍座內心極度缺乏安全感，所以面對感情總是患得患失，不僅愛吃醋、善妒，控制欲也很強，甚至有一些自卑。
▍摩羯座
摩羯座個性內斂、理性，加上不喜歡熱鬧的場合，所以經常獨來獨往，看起來不容易親近，但其實他們內心充滿了不安全感，冷漠的外表下隱藏著自卑，雖然不苛求夢幻的愛情，卻也害怕無法走向天長地久，在感情中需要被認真對待。
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