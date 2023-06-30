東北角海域因為生態豐富，也是潛友非常喜歡的潛水勝地，近日有一名潛水教練汪承儒於潛水時，遠遠看見有一隻魚「豎直」在游水，近看才發現是非常大隻的「地震魚」，非常開心攝影留念。海科館表示，該於是「石川氏粗鰭魚」，平常生活在深海1200公尺，因被認為出現可能跟地震有關，也被俗稱「地震魚」，而該魚極為少見，這次能目擊到活體非常珍貴。

汪承儒表示，本來當初是要去看沉船，不過在淺灘區的地方遠遠就看到有一隻很大的魚「豎直」在游泳，根據牠特別的游水方式，本來以為是大隻的白帶魚，近看才發現是有2公尺長的超大「地震魚」，當下潛友們非常開心，合影留念。

海科館產學交流組主任陳麗淑說，該魚是「石川氏粗鰭魚」跟皇帶魚一樣俗稱「地震魚」，海科館也有收藏石川氏粗鰭魚的標本，通常都是擱淺死亡才被發現，因此潛友能拍到活體真的非常罕見。據了解，在韓國、日本海域也被目擊到過，但台灣這隻最大，不過發現時，該魚身上有兩個洞，研判是達摩鯊咬的。

海科館表示，地震魚是深海魚，可生活在海底1200公尺深的地方，特徵為身體扁平延長而呈帶狀，很少在海裡悠遊被目擊，這次潛友留下影片相當不容易，而本次潛友除拍到地震魚，還有海龜、燕魟等都相當珍貴。

汪承儒表示，他潛水10多年，這是他第一次親眼目睹過，目測約兩公尺長，相遇的時間約有10分鐘，以前只見過照片，他認為可能是被鯊魚咬了之後受傷，有可能想到岸邊產卵。

汪承儒說，東北魚海域海底下的生態一直都很豐富，因為保育及漁民少了流刺網，現在魚群增加很多，生態越來越好。