嘉義縣長翁章梁關心新住民免費篩檢結核情形。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣新住民抽血篩檢結核。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣政府辦理「新住民結核篩檢送禮券」活動，（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

為達成2035消除結核目標，嘉義縣政府今天在新港鄉衛生所辦理「新住民結核篩檢．好禮免費送」活動，新住民熱烈響應，紛紛挽袖抽血篩檢，縣長翁章梁呼籲新住民過去未曾接受過結核病或潛伏感染治療，參加免費篩檢、治療，可拿到超商禮券。

翁章梁表示，新住民篩檢潛伏結核感染，只要過去未曾接受過結核病或潛伏感染治療者，都可免費篩檢，還可獲得300元超商禮券；潛伏結核感染者也不用擔心，有多種免費治療方案，完成治療者再獲得3000元超商禮券。

結婚來台的越南新住民馬麗珍，育有2子，她因為幼時阿公罹患結核病，衛生所人員告知她有免費抽血篩檢體內有無結核菌感染活動時，她就去檢查，竟檢出陽性，一時間非常擔心會傳染給家人，護理師跟她說明不會傳染，可以預防性治療，她接受28天療程後沒事了。

馬麗珍說，吃藥期間會有倦怠感、嗜睡，但療程結束後就沒問題了，很感謝衛生所提供檢查與治療。她也特別用越南語呼籲同鄉的新住民朋友，盡快到衛生所檢查，及早預防。

嘉義縣政府衛生局長趙紋華說，台灣每年仍有6000多人確診結核病，結核病是透過空氣與飛沫傳染，感染後不會立即發病，潛伏結核感染沒有症狀，一般人感染結核菌後，約有5％至10％發病機會，免疫力低下時容易發病成為結核病，造成傳播。

趙紋華說，衛生局今年獲疾管署補助1000人次的經費，服務東南亞新住民，免費檢查、預防性治療，詳情可以撥打衛生局防疫專線或洽詢各鄉鎮市衛生所。