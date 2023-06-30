義大利官方26日公布一名外國男子在古蹟羅馬競技場牆壁刻字的惡劣行徑，震怒之餘誓言追查身分要繩之以法。義大利警方29日說，這名缺德的觀光客來自英國，男子的居住地與姓名均已查明。英國《每日郵報》29日獨家披露男子身分，而且義大利警方準備儘速找他們問話。

英國媒體日前報導，一名外國男性觀光客上周五（23日）在羅馬競技場內面一處牆壁上以鑰匙刻字，同行女子也沒有攔阻，旁人以英語規勸無效後當場以手機拍攝他刻字過程，規勸者對男子開罵，男子仍嘻皮笑臉。男子刻了「艾文與海莉23」（Ivan+Hayley 23），代表自己與女友的名字，還有到訪年分。

這名拍下「現行犯」短片的38歲男子名叫魯茨（Ryan Lutz），來自美國加州，他24日把短片發布於社群平台Reddit，引發網友撻伐並轉傳至其他平台。

Italy’s Culture and Tourism Ministers have vowed to find and punish a tourist who was filmed carving “Ivan+Haley 23” in the wall of the Colosseum in Rome. The incident was captured by a fellow tourist Ryan Lutz from California.https://t.co/dW1Gnkh4sb pic.twitter.com/HE9qJ5oo0x — Euronews Culture (@euronewsculture) June 28, 2023

義大利特警「憲兵隊」（Carabinieri）說明，綜合競技場管理局與羅馬檢方等多個單位提供的線索，經由照片已辨識出這對男女的身分與行程細節，但警方並未對外公布兩人姓名，僅稱兩人是一對住在英國的情侶，男子是保加利亞人，女子是英國人，相偕赴義大利旅遊，21日入境，住在羅馬郊區一處民宿，26日離境。全案仍處於調查階段，影片並未拍到刻字男子女友的臉。

警方一名消息人士透露，男子已列為正式調查對象，這對情侶在義大利當局查明兩人下落之前已出境。

一名觀光客23日在羅馬競技場牆面刻字，旁人勸阻之下仍執意做出破壞古蹟之舉。（路透）

《每日郵報》報導，這對情侶住在英國英格蘭西南部的布里斯托（Bristol）。刻字男子是現年27歲的英國籍居民艾文迪米托夫（Ivan Dimitrov），他出生於保加利亞，職業是健身教練，兼差當外送員；女子則是33歲的海莉布蕾西（Hayley Bracey），據信經營運動營養諮詢公司。兩人同居且交往多年，住處距離艾文任職的健身房不遠。義大利消息人士說，警方認為艾文正在保加利亞與家人待在一起。

兩人住處附近的建築工人說，艾文與海莉上個星期外出，預計2周後回來，「他們說要去歐洲旅行」。海莉的母親證實女兒與男友同赴義大利度假，但她強調「海莉不會做出這種事情」。

舉世聞名的羅馬競技場落成於將近2000年前，是義大利重要古蹟，也是全球知名的羅馬代表建物，1980年列為聯合國世界遺產。艾文若經控告並定罪，將面臨1萬5000歐元、最高刑期5年的重懲。