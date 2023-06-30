桃園大溪區某民宅2月多發生一起「女女戀」情變，31歲游姓女子與25歲鄧姓女友人鬧分手，爭執之下鄧女恐嚇「要燒死你全家」，幾日後竟真縱火，導致游女3歲女兒全身90％燒傷，當場死亡。檢方今偵結將鄧女起訴，桃園地院訊問後，認被告鄧女犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，裁定羈押。

檢方調查發現，鄧女於1月26日前往加油站、持寶特瓶購買汽油，返家後至游女父母房內潑灑汽油，經游女詢問後，鄧女於通訊軟體上坦承「對，我要把你家炸了」，隨後鄧女將剩下的汽油藏在3樓倉庫內。2月7日2人再度起爭執，鄧女拿出剩下的汽油，折返游女與其女兒的房間潑灑汽油，並持打火機引燃，火勢迅速燃燒游女與其女兒，導致游女3歲女兒的頭部、軀幹、四肢2至3度燒傷達90％，當場死亡。

桃園地方法院今針對縱火的鄧女裁定羈押。（資料照）

桃院表示，有關鄧女2月7日縱火燒死女童案，檢察官以鄧女涉犯放火罪、對未成年人犯殺人既遂罪、殺人未遂罪及恐嚇危害安全等罪嫌向本院提起公訴，其中對未成年人犯殺人既遂罪部分屬於國民參與審判案件。經本院訊問後，認被告鄧女犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，裁定應予羈押。

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