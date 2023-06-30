高雄市大寮區山仔頂段社會住宅第一期工程今日上午發生工安意外，36歲的洪姓工人進行連續壁的灌漿作業時，疑遭到鐵管脫鉤砸中，左耳出血並當場昏迷，雖緊急送醫搶救，仍宣告不治。今高市府稽查工地時，發現維護安全設備、設施存在缺失，除了依建築法勒令停工、開罰9萬元外，市府也針對工安防治策略，提出3項目改善，明日正式上路。

洪男今日上午10時30分許在大寮區山仔頂段社會住宅第一期工程進行連續壁施工時，灌漿用的特密管鬆脫並掉落，撞擊到洪男頭部，令他當場昏迷，並且左耳出血，同事見狀趕緊通報119送醫，但仍因傷勢過重，宣告不治。

對此，工務局表示，派員到現場稽查，發現工地未有維護安全及防範危險的適當設備或措施，依違反建築法第63以及89條規定，勒令停工並重罰起、承、監造人各9萬元罰鍰。

工務局指出，今日召開會議，副市長林欽榮也針對3項目工安防治策略，提出加強改善，並於7月1日正式上路。首先為提高建築工地工安聯合稽查頻率，由現行每周2次，提高至每周3次，務使工地現場第一線施工人員確、落實相關作業規範。

再來是加強勞安衛相關講習，責成勞工局勞檢處偕同工務局建管處，至少每月辦理兩次工安防範講習會。特別是從事施工架、高處作業、吊料作業等高危險作業的第一線從業人員，強化其一般安全衛生教育訓練與在職教育訓練，有效提升相關知能及風險意識。

最後為市府各項重大公共工程，包含各機關新建、水利、捷運、社宅工程等，一律要落實三級品管制度，並責成各機關工程主管人員要確實負起督導責任；必須由公部門帶頭作起，讓民間建築工程依循同樣標準落實相關規範，保障營建業從業人員的工作權益及人身安全。