富邦悍將捕手戴培峰。（杜宜諳攝）

杭州亞運棒球項目中華隊24人名單公布，昔日平鎮高中投捕黃金組合古林睿煬、戴培峰又將當隊友，兩人都十分期待一起披上國家隊戰袍為國出征，除了與各國好手拚戰外，也希望透過這次亞運向其他旅外球員請益、互相學習。

戴培峰表示，自己是剛剛在練習時隊友告知他名單出爐，「滿開心的，謝謝他們願意給我機會去磨練自己，很期待這個比賽。」名單公布後戴培峰還沒有細看24人名單，「但有古林。」古林睿煬也笑說：「希望教練能排我們一起。」

戴培峰說：「很開心也很期待再有機會跟他（古林）一起比賽，學生時期有一起打國家隊，不過現在沒有，雖然下個月有明星賽但這不是正式比賽。」

這次中華隊由旅外9人、中職8人及業餘7人組成，戴培峰也希望藉由這次向中華隊中的旅外球員請益，「平常沒什麼機會遇到他們，希望能從他們身上學到不同的打球經驗，互相學習優點。」

古林睿煬也說：「很想看看旅外幫，他們好強喔！像是潘文輝、林昱珉、陳柏毓，想看他們變得多厲害。很好奇他們在國外怎麼訓練、調整，都可以交流。」

2人都是生涯首次成棒層級的國際賽，古林睿煬平常心面對，「雖然是國際賽但對選手來說就是場比賽。」戴培峰則說：「目標要跟各國競爭，先把自己準備好。」