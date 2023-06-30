高姓嫌犯綽號「新市豪哥」，以新市幫派混跡台南，犯下殺人未遂罪嫌逃亡半年多，在停車場遭警方壓制逮捕。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

有「新市豪哥」之稱的高姓嫌犯，曾在2020年犯下新市槍擊案，2021年又到「蝦米」蔡秉逸家撒冥紙嗆聲，引爆蔡男尋仇槍殺安平大哥「建文」，去年10月槍擊案被判殺人未遂定讞，卻選擇逃亡躲藏，台南市刑大日前在新市區將他逮捕歸案。

24歲高姓嫌犯曾是新市幫派成員，也是已故安平大哥陳建文的左右手，他在2020年曾與同夥在新市區民族路向蕭姓男子駕駛的轎車開8槍，事後遭逮，遭法院判決殺人未遂定讞，去年10月執行時卻選擇逃亡。

高嫌的囂張事蹟不只一樁，他以新市區幫派自居，曾多次在臉書四處嗆聲，放話尋找昔日仇家談判。2021年他的好友王重傑在安平遭「蝦米」蔡秉逸當街殺害，他為逼迫蔡男出來面對，率眾到蔡男老家撒冥紙，持擴音器高喊「蔡秉逸殺人」，引爆蔡男不滿。

因高嫌是「建文」身邊得力助手，躲藏的蔡男將家人被騷擾怪罪是「建文」幕後指使，導致發生持槍將其殺害的治安事件。

高嫌多年來先後犯下殺人未遂、公共危險、妨害秩序與組織犯罪，去年10月遭法院發布通緝，他選擇逃亡不願面對刑責，與警方展開超過半年的你追我躲大鬥法，他在外頭圍事利益一度遭警方阻斷，竟轉而涉嫌多起恐嚇取財罪嫌。

高嫌先後轉移住處躲避警方追緝，從新市躲到布袋、新營、鹽水，今年農曆年後再回到新市與永康居住。

高嫌行事異常低調小心，每次停車時，高嫌不會立即熄火，總在車上停留超過5分鐘，下車後蹲躲在車頭，等候友人接應載往住處。

夜路走多終遇鬼，警方經過半年布建，日前在新市停車場鎖定他的行蹤，將他逮捕歸案。