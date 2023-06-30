潮州囝仔簡鈺嶄從小就是運動健將，高三開始練健身後，今年大三的他即以國手身分參加亞太非洲聯合健力錦標賽，他雖是首次參加國際賽，但一舉驚人，不僅榮獲2金1銀1銅，還以硬舉311.5公斤破大會紀錄，同時也破台灣公開組紀錄，今年底他將赴馬來西亞出征亞洲盃，期許再破紀錄，並朝世運邁進。

簡鈺嶄現年21歲，出生屏東潮州鎮，目前是文化大學法文系三年級生，而看似出身文組，卻是標準的運動健將，他從小學羽球、跆拳道、籃球，還是比賽常勝軍，他說，他只要對某項運動有興趣，就會認真去學，再透過比賽來證明自己有沒有學到精髓。

亞太非洲聯合健力錦標賽甫落幕，首次參加國際賽的潮州囝仔簡鈺嶄（中）不僅一舉榮獲2金1銀1銅，還以硬舉311.5公斤破大會紀錄。（謝佳潾攝）

從小養成的習慣，讓簡鈺嶄在高三對健身產生興趣後，一舉站上健力比賽的世界舞台。簡鈺嶄說，他高三開始練健身後，大一就參加國內賽事，成績都不錯，後來透過選拔當了國手，日前代表台灣赴香港參加亞太非洲聯合健力錦標賽，這是他首場國際賽。

簡鈺嶄首次參加國際賽，即成為全場注目焦點，他不僅一舉拿下蹲舉銀牌、臥舉銅牌、硬舉金牌，以及3項總和金牌，還在硬舉部分以311.5公斤突破大會紀錄311公斤，同時也破了台灣公開組紀錄308公斤，捷報傳回台灣後，在健力健身界引起轟動。

他開心道，今年底還要赴馬來西亞參加亞洲盃，希望屆時能再破自己的紀錄，而健力比賽的最高殿堂是世運，他也朝向這個目標邁進，雖然健身只是他的興趣，但他認為做每一件事情都要認真且全力以赴，才不會辜負自己的付出。

談到練習困境，他笑說，控制飲食、保持身形是最困難的，他很愛吃美食，以前練任何體育項目都沒有禁口的問題，但練健力必須有所節制，所以他忍得挺辛苦的，但健身讓他的身體協調性變得更好，所以一切的忍耐與付出都很值得。

「潮州之光！」潮州鎮長周品全說，潮州鎮因簡鈺嶄沾光，簡鈺嶄年紀輕輕卻很有想法，做任何事情都很有毅力，值得大家學習，公所將頒贈獎盃給他，除以示鼓勵外，也預祝他在年底再度鍍金。