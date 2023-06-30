崇友實業創辦人及所屬唐德晉文教基金會董事長唐松章，有感於第一線員警執勤安全的重要，特於今年4月起推動「警察自救互救急救訓練計畫」，投入百萬元經費，為北市及新北市警察局、航空警察局及警專等機關，提供「緊急止血」及「心肺復甦術」等緊急救護技能示範教學，並贊助師資、止血帶等訓練用具、各種擬真模型道具，及拍攝示範教學影片等相關經費。

崇友實業推動「警察自救互救急救訓練計畫」，投入百萬元經費，提供「緊急止血」及「心肺復甦術」等緊急救護技能示範教學，並贊助師資、止血帶等訓練用具、各種擬真模型道具，及拍攝示範教學影片等相關經費。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

崇友實業推動「警察自救互救急救訓練計畫」，投入百萬元經費，提供「緊急止血」及「心肺復甦術」等緊急救護技能示範教學，並贊助師資、止血帶等訓練用具、各種擬真模型道具，及拍攝示範教學影片等相關經費。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署表示，崇友實業長期關心社會議題，每年投入公益經費上千萬元，企業成立50年來從未間斷，這次藉由實用急救技能的推廣，增加員警執勤時自我及同僚防護能力，如遇有緊急狀況能適時發揮自救與互救功效，迄今年6月底已逾1000名員警完成訓練，成果豐碩。

警政署長黃明昭特頒發感謝狀給唐松章董事長。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署表示，為感謝唐松章先生熱心公益，昨日特邀請唐董事長與計畫執行團隊於蒞臨警政署，由署長黃明昭親自致贈感謝狀，並希望未來能與崇友實業充分合作，普及急救措施訓練於全國各警察機關，共同守護員警執勤安全。