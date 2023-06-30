高雄市飲料店7月1日起限用一次用塑膠杯，包含攤商、夜市、市場、商圈都將全面改用非塑膠材質的飲料杯。高市府環保局首創成立《飲料店減塑大聯盟》，並攜手在地在地業者推出限量聯名環保杯，更特別邀請高市府發言人周璟瑜、高雄熊、網美Sunny攜手拍攝短片加強政策宣傳。

為了加強「高雄7月1日起限用一次用塑膠杯」政策宣傳，環保局藉由拍攝高雄熊、網紅Sunny與周璟瑜點飲料的互動橋段短片，宣導「7月1日起使用非塑膠材質杯，自備環保杯還能享折扣優惠」，超萌活潑的高雄熊更大秀「減塑舞」，力推自備環保杯還能省錢。

高雄市飲料店7月1日起限用一次用塑膠杯，包含攤商、夜市、市場、商圈都將全面改用非塑膠材質的飲料杯。高市府環保局首創成立《飲料店減塑大聯盟》。（高市府提供／洪浩軒高雄傳真）

最後片尾則有驚喜彩蛋，加進去年高雄市長陳其邁與蔡英文總統喝飲料時的趣味互動，當初影片曝光，已在陳其邁的IG累積近29萬觀看數，搖杯灑出飲料的經典片段，這回由高雄熊神還原致敬呼應，成為最佳宣傳亮點。

高市府環保局長張瑞琿表示，高雄7至9月將辦理「自備環保杯雄優惠」活動，民眾自備環保杯於優惠日至「飲料店減塑大聯盟」的11個品牌店家消費，除了原業者提供至少5元優惠外，環保局再加碼最多可折20元，消費後還可持發票參加良杯製所二代限量環保杯的抽獎活動。

另外，在地業者《良杯製所》及《多那之咖啡》與環保局合作推出2000組限量聯名「心想杯」，只要於指定期間至高雄《多那之咖啡》門市購買指定杯數，即可免費兌換。環保局期望透過創意行銷方式，帶動社會養成環保習慣，促進淨零的生活轉型。