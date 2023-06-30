檢警調偵辦im.B吸金詐騙25億元案，後續有發展！台北地檢署因im.B案主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）、女友張淑芬、父親曾明祥、財務主管潘志亮4人的2個月羈押期間，將於下周屆滿，為了追查25億贓款流向、以及是否有民代、官員涉案，已向台北地院聲請延押4人，北院將於下周開庭後裁定4人是否延押。

北檢30日證實，北檢偵辦im.B案，已對曾嫌4人聲請延長羈押，全案仍積極偵辦中。

檢警調偵辦im.B案，迄今已展開4波偵查行動，目前已陸續聲押6人獲准，除了曾嫌及父親、女友及潘姓主管4人外，還有新竹營業處處長陳振中、大帳房顏妙真2人。

檢警調調查，曾嫌具有四海幫背景，曾嫌父親2015年成立台灣金隆科技公司，曾嫌張姓女友以其他公司名義交叉持股，以不動產借貸媒合平台imB，經營P2P不動產債權借貸搓合，由原始借款人將手上的債權透過該平台賣給其他一般投資人。

檢警調獲報，曾嫌等人以發行「假債權」方式讓投資人投資，但im.B從2021年初起即開始違約，拒還本金，今年4月下旬更無預警停止支付利息，導致投資人血本無歸，這才發現是場龐氏騙局。據估計im.B吸金多達25億元，逾5000人被害。

北檢今年5月4日首度指揮刑事局搜索、拘提曾嫌8人，曾嫌落網後坦承，9成以上投資標的都是假的。檢方訊後翌日對曾嫌與父親、張姓女友、潘姓主管4人聲押禁見獲准。

由於檢方首度聲押的曾嫌4人，其2個月羈押期限至7月5日為止，檢方考量本案案情及金流複雜，且涉案人眾多，為查明案情，曾嫌4人有繼續羈押必要，因此向台北地院聲請延長羈押曾嫌4人。