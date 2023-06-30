科博館暑假重磅推出《在海之濱》古生物特展，展場入口推出動畫《冰原歷險記》中的長毛象、劍齒虎等角色標本，相當吸睛。館長焦傳金30日在開幕儀式表示，展出距今5億多年前的自寒武世紀大爆發後的古生物標本300多件，有數億年前的「三葉蟲」近百件及中生代的「菊石」等。「化石先生」執行長蕭語富也推薦，很多展品已是國際難得一見。

科博館《在海之濱—古生物的奇幻世界》特展即日起展出至2024年4月28日。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

焦傳金表示，《在海之濱－古生物的奇幻世界》展出寒武紀大爆發後的5億年前至今不同時期的生物演化，生命起源從海洋開始，先由海到陸，哺乳類動物再由陸地回到海洋，包括科博館30多年來300多件標本化石館藏，還有協力的遠雄海洋公園提供海洋哺乳動物、國立海洋生物博物館的企鵝、知名古生物修復團隊「化石先生」提供古生代及中生代植物及昆蟲等標本、化石。

特展中展出近百件「三葉蟲」標本。 （科博館提供／陳淑芬台中傳真）

焦傳金表示，展品中的亮點包括「三葉蟲」、「菊石」等。他說，有「古海洋中的花蝴蝶」之稱的古生代生物「三葉蟲」，展出近百件標本；中生代白堊紀在陸地上是恐龍的時代，海底重要生物就是「菊石」，體型可超過2公尺，可說是海洋中的「恐龍」，雖然都已滅絕，也提醒我們深思，未來人類可能隨時代及環境改變而消失。

策展人張鈞翔博士表示，此展可說是科博館300多件古生物館藏一次掏空般的釋放展出，不但橫跨5億多年，涵蓋門類很多。他推薦不可錯過展品，包括有美人魚之稱的「海牛」標本、最古老的動物胚胎化石、寒武紀大爆發的明星動物「微網蟲」、海中瑰寶最大海龜「革龜」、不可思議的巨大「鈎菊石」、炫彩奪目的「彩斑菊石」。

工業技術研究院在展場設置「透明顯示虛實融合系統」，工研院產業化組長郝晉明表示，民眾只要做出對應展品數字手勢，螢幕就會呈現出6種古生物資訊。《在海之濱－古生物的奇幻世界》30日開幕，將展至2024年4月28日。